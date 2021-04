Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Longboardfahrerin und Mopedfahrerin

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.40 Uhr, befand sich eine 12-Jährige mit ihrem Longboard auf einem Wirtschaftsweg zwischen Elleben und Riechheim. Eine 16-jährige Mopedfahrerin befand sich hinter der Longboardfahrerin und beabsichtigte offenbar an dieser vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Jugendlichen, welche in der Folge verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell