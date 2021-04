Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Bäckereifilialen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte gegen 03.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale im Bereich der Europakreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Räumlichkeiten entwendet. Weiterhin gelangten Unbekannte in der vergangenen Nacht gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale im Bereich des Hauptmarkt. Dort wurden ca. 100,- EUR Bargeld entwendet. An beiden Objekten entstand entsprechender Sachschaden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0094292/2021). (mb)

