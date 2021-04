Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag geriet ein 26-jähriger BMW-Fahrer in der Eisenacher Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (mb)

