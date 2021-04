Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in eine Apotheke - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte versuchten gestern Abend, gegen 23.30 Uhr, gewaltsam in eine Apotheke in der Marktstraße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Unbekannten nicht die Räumlichkeiten zu betreten. Sie verursachten am Objekt und auch im Inneren Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0094240/2021). (mb)

