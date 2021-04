Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Fahrzeugteilen - Tatverdächtiger ermittelt

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am 09.04.2019 entwendete ein zunächst Unbekannter in der Königseer Straße von einem Audi alle vier Räder und das Autoradio. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert von ca. 1500,- Euro. Der Täter ließ jedoch Werkzeuge, welcher er zur Ausübung der Tat benötigte, unweit des Tatortes zurück. Von den Werkzeugen wurden Spuren gesichert. Durch die Auswertung der Spuren kommt ein 44-Jähriger aus dem Raum Ilmenau als Tatverdächtiger in Betracht, gegen den sich nun die weiteren Ermittlungen richten. (mb)

