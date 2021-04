Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Verkehrszeichen

Ilmenau (ots)

Am heutigen Morgen kollidierte eine 33-Jährige mit ihrem Audi gegen 06.30 Uhr mit einem Verkehrszeichen in der Bücheloher Straße. Die Dame übersah offenbar eine Verkehrsinsel und in der Folge kam es zum Unfall. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (db)

