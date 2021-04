Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von vergangenen Donnerstag, 12.00 Uhr bis Samstag, 12.00 Uhr gelangten Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in der Straße des Friedens. Dort entwendete der Täter ein Fahrrad der Marke Canyon (Modell Neuron AL 8.0) in der Farbe blau mit einem Wert von ca. 1.700 Euro. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0092764/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell