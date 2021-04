Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnhausbrand - ohne Personenschaden

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es kurz nach 18.00 Uhr in der Flurstraße zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus, welches auf die Fassade und den Dachstuhl übergriff. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Personen verletzten sich glücklicherweise nicht. Die Bewohner konnten, nachdem das Feuer gelöscht war, in das Gebäude zurückkehren. (db)

