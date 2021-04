Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Eisenach (ots)

Heute Morgen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Renault die Rennbahn in Richtung Oststadt. Als der Mann im Bereich der Einmündung zur Clemdastraße verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Daimler auf das Heck des Renault auf. Der 30 Jahre alte Mann wurde in der Folge leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, der Renault musste abgeschleppt werden. (mb)

