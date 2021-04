Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Gotha (ots)

Gestern, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Hondafahrer in der Eschleber Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis stand. Gegen 21.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mitsubishifahrer in der Straße 'Bürgeraue'. Mit dem Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Cannabis zeigte. Weiterhin ist der 30 Jahre alte Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beide Fahrzeugführer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

