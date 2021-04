Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Vergangenen Freitag, 20.30 Uhr bis Samstag, 14.30 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße 'An der Gottesgabe'. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter diverse Gartengeräte und Benzinkanister im Gesamtwert von ca. 2500,- EUR. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0091423/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell