Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 08.00 Uhr bis Sonntag, 08.00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Straße 'Schönbrunn' und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 250,- EUR. Im Laufe des Samstags wurden durch einen Zeugen bereits zwei Unbekannte in dem Objekt festgestellt, welche mutmaßlich in Begriff waren Elektronikartikel zu entwenden. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0091741/2021). (mb)

