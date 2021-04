Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Drei Gleichen/Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Morgen des 24.04.2021 versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Mühlberger Straße in die Drei Gleichen Apotheke einzubrechen. Durch das Aufhebeln der Eingangstür kurz nach 4.00 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. In das Innere der Apotheke gelangte der Unbekannte nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0091170/2021 entgegen. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell