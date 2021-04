Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken erwischt

Eisenach (ots)

Ein Mann aus Eisenach war am Samstagabend mit einem Pkw Audi auf der Rennbahn in Eisenach unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte das Fahrzeug und stellte fest, dass der Mann am Steuer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen den 37 Jährigen Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (cw)

