Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Krauthausen (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Eisenacher Polizei einen Pkw Audi in der Ortslage Krauthausen. Weil bei dem 40 Jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Polizeibeamten ein Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille Atemalkohol, was am Ende dazu führte, dass gegen den Mann aus Krauthausen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. (cw)

