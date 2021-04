Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durstige Diebe

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Gestern waren in Arnstädter Einkaufsmärkten zwei Ladendiebe aktiv. Um die Mittagszeit versuchte ein 33-jähriger Pole eine Flasche Hochprozentiges aus einem Markt in der Stadtilmer Straße zu stehlen. Er konnte sich nicht ausweisen und war mit 3,65 Promille bereits stark alkoholisiert. Die Polizei klärte seine Identität, gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Am Nachmittag entwendete ein 56-jähriger Pole in einem Markt der Turnvater-Jahn-Straße mehrere Dosen Alkohol, auch er wurde dabei jedoch erwischt. Die Identität des Diebes wurde durch die Polizei geklärt, er erhielt ebenfalls eine Anzeige. (jk)

