Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stroh und Anhänger in Brand geraten - Zeugen gesucht

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend gerieten gegen 22.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße zwei Anhänger mit Stroh auf dem Grundstück einer Agrargenossenschaft in Brand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf einen angrenzenden Kuhstall übergriff. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann auf ca. 7000 Euro geschätzt werden. Die Brandursache ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Personen die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0090152/2021) zu melden. (db)

