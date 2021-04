Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Essen angebrannt

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.50 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Gotha die Polizei über ausgelöste Rauchmelder in einer Wohnung in der Straße der Einheit. Die Gothaer Polizisten begaben sich vor Ort und hier zeigte sich, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung aufgrund angebrannten Essens kam. Es entstand weder Sachschaden noch bestand eine Gefahr für Personen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell