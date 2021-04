Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Food-Truck

Berka (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Eisenacher Polizei gegen 14.30 Uhr die Mitteilung über ein Brandgeschehen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Berka. Vor Ort zeigte sich, dass ein Food-Truck in Brand geraten war. Hierbei verletzte sich eine 32-Jährige leicht. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, dennoch wurde der Truck mit einem Schaden von ca. 10.000 Euro beschädigt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (db)

