Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Gotha (ots)

In den letzten Monaten kam es im Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten an Kraftfahrzeugen (z.B. OTS vom 12.04.2021 - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht). Der oder die Täter beschädigten die Fahrzeuge, indem der Lack zerkratzt wurde. Der bisher entstandene Sachschaden kann auf über 12.000 Euro geschätzt werden. Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten. Sollten Sie Wahrnehmungen in diesem Zusammen gemacht haben oder Hinweise zum Täter, zur Tat oder zu den Hintergründen haben, wird darum gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0088270/2021) zu melden. (db)

