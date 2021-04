Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand auf Innenhof

Kleinhettstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Dienstagabend erhielt die Polizei Ilmenau die Mitteilung über einen Wohnhausbrand. Vor Ort bestätigte sich Meldung glücklicherweise nicht. Dennoch zeigte sich, dass ein Fahrzeug auf einem Innenhof in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass keine weiteren Gefahren für Gebäude oder Personen bestanden. Der betroffene Fiat brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell