Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen am Steuer

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte am gestrigen Abend gegen 19.50 Uhr einen 23-Jährigen in der Friemarer Straße. Er war mit seinem E-Scooter ohne die erforderliche Pflichtversicherung unterwegs. Zudem schlug ein Drogenvortest auf Cannabis an und somit war der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel gegeben. Es folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung entsprechender Verfahren. (db)

