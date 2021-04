Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Heut Morgen kam es gegen 08.15 Uhr auf der B88 zwischen Jesuborn und Pennewitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Quad in Richtung Pennewitz unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Daimer eines 60-Jährigen zusammenstieß. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige schwer und kam ins Krankenhaus. An seinem Quad entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug kann auf ca. 3000 Euro geschätzt werden. Es kam im Bereich für über 2 Stunden zu Verkehrbehinderungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell