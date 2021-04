Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Gestern, zwischen 13.30 Uhr und 14.10 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße offenbar zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter verursachte Sachschaden am Seat einer 59-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden befindet sich an der Beifahrertür und am Kotflügel auf der Beifahrerseite. Die Höhe kann auf ca. 1500 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug könnte eine rote Lackierung aufweisen. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0087858/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell