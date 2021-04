Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei Gotha gegen 19.15 Uhr die Mitteilung über eine offenbar alkoholisierte Frau, welche mit ihrem Renault in Ohrdruf unterwegs sein soll. Die Beamten konnten die Dame, eine 42-Jährige, ermitteln und an der Wohnanschrift antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. Zu Beweiszwecken folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (db)

