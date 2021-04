Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei einen Audi in Gierstädt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte bei dem 34-jährigen Fahrer eine mutmaßliche Beeinflussung durch Alkohol an. Eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht mit einem Wert von ca. 0,6 Promille Atemalkohol. Gegen 00.40 Uhr geriet ein 54-Jähriger in Gotha mit seinem VW in der Eisenacher Straße in eine Verkehrskontrolle. Eine Messung des Atemalkohols auf der Dienststelle führte zu einem Ergebnis von ca. 0,8 Promille. Gegen beide Personen wurde ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (db)

