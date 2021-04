Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung am Markt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag fand gegen 16.15 Uhr ein Polizeieinsatz am Markt statt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Folge ein 24-Jähriger (somalisch) sowie ein 46-Jähriger (deutsch) leicht verletzt wurden. Eine bislang unbekannte Person floh vom Tatort. Die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen. (db)

