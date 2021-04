Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug und Baumaterial gestohlen - Zeugen gesucht

Friedrichroda (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, gegen 11.00 Uhr, und gestern Morgen, gegen 07.00 Uhr, Werkzeug und Baumaterial von einer Baustelle in Friedrichroda in der Straße "Am alten Bahnhof". Über die Umfriedung gelangten die Täter auf das Gelände, öffneten gewaltsam einen Kellerraum und nahmen das Diebesgut im Wert von knapp 800 Euro an sich. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0086860/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell