Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 05.30 Uhr zu einem Wildunfall auf der K 29 zwischen Ohrdruf und Crawinkel. Der 37-Jährige Fahrer war in Richtung Ohrdruf unterwegs, als er mit seinem VW mit einem querenden Reh kollidierte. Das Tier verendete an der Unfallstelle, der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell