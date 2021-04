Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 00.45 Uhr und 01.10 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in einer Gartenanlage in der Eisenacher Straße. Dort versuchte der Unbekannte gewaltsam in die Gartenlaube einzudringen. Als dies misslang, entwendete er Kameratechnik im Wert von ca. 300,- EUR, welche sich im Außenbereich befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0085877/2021). (mb)

