Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen aufgefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Personenkontrolle in der Cosmarstraße am Samstagabend fanden Beamte der Gothaer Polizei bei einem 30-jährigen Mann (deutsch) einen Joint auf. Zudem gab er an, noch geringe Mengen Betäubungsmittel und Konsumutensilien in seiner Wohnung zu haben, war aber mit einer Wohnungsdurchsuchung nicht einverstanden. Diese wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft dennoch durchgeführt. Dabei konnten die erwähnten geringen Mengen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (av)

