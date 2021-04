Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer durch die Polizei durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich am Samstagnachmittag bei einer 28-jährigen Frau (deutsch) in der Albrechtstraße heraus, dass sie den von ihr gefahrenen Pkw VW ohne eine gültige Fahrerlaubnis führte. Davon hatte die auf dem Beifahrersitz befindliche 29-jährige Halterin (deutsch) Kenntnis, so dass nun gegen beide wegen unerlaubtem Führen eines Kraftfahrzeugs, bzw. wegen des Gestatten des unerlaubten Führens eines Kraftfahrzeugs ermittelt wird. (av)

