Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerabteil mehrfach aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 04.03.2021, bis zum Donnerstag, 15.04.2021, 10.00 Uhr, mehrfach in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus im Oberfeld ein. Der oder die Täter entwendeten nach derzeitigem Erkenntnisstand Elekrowerkzeuge, einen Werkzeugkasten, einen Router ('FritzBox'), zwei Türbeschläge, zwei Messing-Wandlampen, Deko-Figuren aus Porzellan, eine Musikbox und diverse Getränke. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die Informationen zu den Taten oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0084836/2021 entgegengenommen. (mwi)

