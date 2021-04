Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Sachbeschädigungen festgestellt

Schmerbach/Schwarzhausen - Landkreis Gotha (ots)

Vermutlich mittels eines Steins wurde am frühen Samstagmorgen gegen 02.49 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Schulwiese in Schmerbach beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Bei der Anfahrt zur Sachverhaltsaufnahme stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fest, dass mehrere Leitpfosten auf der B88 zwischen den Ortschaften Schwarzhausen und Schmerbach aus den Verankerungen gerissen und danach umher geworfen wurden. Am Samstagmorgen teilte eine Anwohnerin mit, dass in Schwarzhausen, in der Straße Am Langen Feld, am dortigen Kindergarten ebenfalls eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Ein Tatzusammenhang lässt sich vermuten. Die Gothaer Polizei sucht nun Zeugen der einzelnen Taten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0085354/2021 entgegen genommen. (av)

