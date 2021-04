Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Den Aufbruch von gleich fünf Kellerboxen in der Stölzelstraße wurde der Polizei in Gotha am Freitagabend gemeldet. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in fünf Kellerboxen in den im Kellerbereich verbundenen Mehrfamilienhäusern am Tatort ein. Ob und was im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr gestohlen wurde war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0085131/2021 entgegen. (av)

