Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbotene Messer mitgeführt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei gleich zwei Männern (deutsch) stellte die Gothaer Polizei am Freitag bei Personenkontrollen sogenannte Einhandmesser fest. Diese sind verboten und wurden deshalb beschlagnahmt. Zunächst wurde ein 38-jähriger Mann gegen 18.45 Uhr in der August-Creutzburg-Straße kontrolliert und gegen 23.00 Uhr ein 19-Jähriger in der Seebergstraße. Beide Männer konnten kein berechtigtes Interesse zum Führen der Messer vorbringen, so dass nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen sie erstattet wurde. (av)

