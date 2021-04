Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Essen angebrannt - Feuerwehr und Polizei müssen kommen - Korrektur Titel

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand vergaß ein 37-jähriger Hausbewohner einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd in seiner Küche. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand kein Schaden an der Wohnung. Der Verursacher stand unter Alkoholeinfluss. (mwi)

