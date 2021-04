Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Müllfahrzeug

Auenheim (Wartburgkreis) (ots)

Heute Vormittag, gegen 09.30 Uhr bemerkten zwei Mitarbeiter eines Abfallentsorgungsunternehmens, welche gerade ein Müllfahrzeugs bedienten, dass es im Inneren des Müllbehälters zu einer Brandentwicklung kam. Dem 60-jährigen Fahrer gelang es den Müll noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu entladen, sodass kein Sachschaden entstand. Der zweite Mitarbeiter im Alter von 36 Jahren befand sich zur Zeit des Brandausbruchs am Heck des Fahrzeugs und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, wie es zu dem Vorfall kam, dauern derzeit an. (mb)

