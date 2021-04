Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach versuchtem Diebstahl

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 13.04.2021, gegen 16.00 Uhr, soll eine bisher unbekannte Person versucht haben, einem 54-Jährigen das Portemonnaie zu entwenden. Als der Versuch scheiterte, griff der Täter den Geschädigten körperlich an und floh anschließend. Die Tat ereignete sich im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Suhler Straße. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0084174) entgegen genommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell