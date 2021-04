Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 44-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ilmenau (ots)

Heute Morgen, gegen 05.40 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Audi die Langewiesener Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte in die Straße 'Trieselsrand' abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem VW einer 44-Jährigen, welche zu dieser Zeit in Richtung Langewiesen fuhr. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. An beiden Pkw entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. (mb)

