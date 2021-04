Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Ford die Mühlhäuser Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte in die Amrastraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 58-jährigen, welcher zu dieser Zeit die Mühlhäuser Straße in Richtung Stregda befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf ca. 10000,- EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

