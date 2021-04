Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

L1030 Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 05.30 Uhr kam es auf der L1030 zwischen Goldbach und Eberstädt zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger verringerte mit seinem Traktor verkehrsbedingt die Geschwindigkeit. Ein dahinter fahrender 48-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Traktor auf. In der Folge wurde der Mercedesfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000,- EUR, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell