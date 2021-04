Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hohenkircher Straße. Ein 59-Jähriger fuhr in Richtung Georgenthal und beabsichtigte in die Hauptstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 39-Jährigen, welcher die Hohenkircher Straße in Richtung Herrenhof befuhr. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000,- EUR, sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell