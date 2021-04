Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Nebengebäude eines Hotels

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 23.30 Uhr bis gestern Morgen, 07.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude eines Hotels in der Straße 'Am Gabelbach'. Von dort entwendeten die Täter diverses Werkzeug im Gesamtwert von ca. 5000,- EUR und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0083018/2021). (mb)

