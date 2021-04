Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Auseinandersetzung verletzt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwoch, 14.04.2021, kam es gegen 14.00 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft Gerstungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein 29-Jähriger (marokkanisch) verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 29-jähriger Beschuldigter (libysch) wurde am Tatort vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen konnte er entlassen werden. Der Beschuldigte erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem konkreten Tatablauf wurden aufgenommen. (as)

