Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

L1016 Stregda (Eisenach) (ots)

Heute Morgen, gegen 05.00 Uhr, befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Audi die L1016 in Richtung Stregda, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Die Dame konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendete an der Unfallstelle, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell