Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Gotha, Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 17.25 Uhr, wurde ein 56-Jähriger mit seinem Seat in der Pullendorfer Straße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Etwa zwei Stunden später kontrollierten Polizeibeamte einen 47-jährigen Daimlerfahrer in der Tambacher Straße in Georgenthal, bei welchem 0,82 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt wurde. Beide Männer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (mb)

