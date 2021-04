Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Stadtilm (ots)

Am 05.11.2020 befand sich eine 75-Jährige in einem Supermarkt in der Teichgartenstraße. Dort wurde die Seniorin von einem bisher unbekannten Mann angesprochen, welcher vorgab Spenden zu sammeln. Die Dame stimmte einer Zuwendung in Höhe von 10,- EUR zu, händigte dem Herrn aber einen 100,- EUR Schein aus. Der Unbekannte äußerte den Geldschein an der Kasse wechseln lassen zu wollen, unterließ dies aber und entfernte sich mit dem Geld aus dem Supermarkt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Identität des Mannes oder seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0264406/2020) entgegen genommen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell