Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Eine 56-jährige Kiafahrerin beabsichtigte auf die Carl-von-Ossietzky-Straße aufzufahren. Zu dieser Zeit befand sich bereits eine 54-Jährige Golffahrerin auf der Straße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall kollidierte die Kiafahrerin anschließend noch mit einem geparkten Citroen. Die Golffahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell