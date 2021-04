Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Arnstadt (ots)

Gestern Abend gegen 22.40 Uhr geriet ein 39-Jähriger Peugeotfahrer in der Dr.-Mager-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Mit dem 39-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (mb)

